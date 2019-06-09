ماتيب يصف تفوق الإنجليز على الألمان بـ"المشهد العابر"

المصدر: ليفربول - د ب أ

أعرب جويل ماتيب مدافع ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عن اعتقاده بأن التفوق الذي أحرزته الأندية الإنجليزية على نظيرتها الألمانية في الآونة الأخيرة ليس ظاهرة دائما وإنما يمكن اعتباره بشكل أكبر بمثابة "لقطة خاطفة" أو مشهدا عابرا.

وأوضح ماتيب المدافع السابق لفريق شالكه الألماني، في مقابلة مع صحيفة "بيلد آم سونتاغ" الألمانية يوم الأحد: لكن الأندية الإنجليزية قوية للغاية وربما تكون أكثر احترافية.

وعن الألماني يورغن كلوب المدير الفني لبوروسيا دورتموند الألماني سابقا وليفربول حاليا، قال ماتيب : كلوب غزا كل شيء مع ليفربول بفضل حماسه الشديد. النادي والمدينة والطاقم التدريبي والجميع يساندونه.