هازارد يقود بلجيكا لفوز سهل على كازاخستان

انفرد المنتخب البلجيكي من جديد بصدارة المجموعة التاسعة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، بعدما حقق الانتصار الثالث له على التوالي وتغلب على منتخب كازاخستان 3 - صفر يوم السبت ضمن منافسات المجموعة.

وشهدت المجموعة نفسها انتصارا ساحقا لروسيا على سان مارينو 9 - صفر كما تغلب منتخب أسكتلندا على نظيره القبرصي 2 - 1.

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى تسع نقاط مستعيدا انفراده بصدارة المجموعة وتلاه المنتخب الروسي في المركز الثاني برصيد ست نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام منتخب أسكتلندا، بينما تجمد رصيد كل من قبرص وكازاخستان عند ثلاث نقاط وظل منتخب سان مارينو بدون رصيد في المركز السادس الأخير. وحسم المنتخب البلجيكي مباراته أمام كازاخستان بثلاثة أهداف نظيفة سجلها درايس ميرتنز وتيموثي كاستانيي وروميلو لوكاكو في الدقائق 11 و14 و50.

واعتلى المنتخب الروسي صدارة المجموعة مؤقتا في وقت سابق بعدما حقق انتصارا ساحقا أمام منتخب سان مارينو وتغلب عليه 9 - صفر. وأنهى المنتخب الروسي الشوط الأول متقدما بأربعة أهداف سجل أحدها ميكيلي سيفولي لاعب سان مارينو، بالخطأ في شباك منتخب بلاده، وأرتيم دزيوبا وفيدور كودرياشوف وأنتون ميرانشوك. وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الروسي حفل الأهداف وأمطر شباك سان مارينو بخمسة أهداف، حيث أضاف دزيوبا ثلاثة أهداف أخرى كما سجل فيدور سمولوف ثنائية. وحقق المنتخب الأسكتلندي انتصارا صعبا أمام نظيره القبرصي وتغلب عليه 2 - 1، حيث سجل هدفي اسكتلندا، أندرو روبرتسون وأوليفر بوركي في الدقيقتين 61 و89 بينما سجل يانيس كوسلوس هدف قبرص في الدقيقة 87.