استبعاد إيهيناتشو من قائمة نيجيريا المشاركة في أمم إفريقيا

استبعدت نيجيريا كيليتشي إيهيناتشو، مهاجم ليستر سيتي، من التشكيلة النهائية المكونة من 23 لاعبا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تنطلق في مصر هذا الشهر.

وكان إيهيناتشو هو الغائب الوحيد من اللاعبين الكبار في تشكيلة المدرب غيرنوت رور الذي أبقى على 15 لاعبا من التشكيلة التي خاضت كأس العالم العام الماضي، وإيكيتشوكو إيزنوا حارس كاتسينا يونايتد هو الوحيد في تشكيلة نيجيريا الذي يلعب في الدوري المحلي.

وستلعب نيجيريا في المجموعة الثانية لكأس الأمم أمام غينيا ومدغشقر وبروندي.

وضمت تشكيلة نيجيريا في حراسة المرمى دانييل أكبيي (كايزر تشيفز) إيكيتشوكو إيزنوا (كاتسينا يونايتد) فرنسيس أوزوهو (أنورثوسيس فاماغوستا)، وفي الدفاع أولالوا أينا (تورينو) تشيدوزي أوازيم (ريز سبور) ليون بالوغن (برايتون آند هوف ألبيون) غاميلو كولينز (بادربورن) وليام تروست إيكونغ (أودينيزي) كينيث أوميرو (ليغانيس) عبد الله شيخو (بورصة سبور).

وفي الوسط أوجينيكارو إيتيبو (ستوك سيتي) جون أوبي ميكل (ميدلسبرة) أحمد موسى (النصر السعودي) ويلفريد نديدي (ليستر سيتي) جون أوغو (هبوعيل بئر السبع)، وفي الهجوم صمويل شوكويزي (فياريال) أوديون إيغالو (شنغهاي شينهوا) أليكس أيوبي (أرسنال) صمويل كالو (بوردو) بول أونواتشو (ميتيلاند) هنري أونيكورو (غلطة سراي) فيكتور أوسيمين (شارلوروا) موزيس سيمون (ليفانتي).