البرتغال تهزم هولندا وتتوج بلقب دوري الأمم الأوروبية

كتب منتخب البرتغال اسمه بحروف من ذهب في تاريخ بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعدما توج بأول نسخة للمسابقة القارية، عقب فوزه 1 - صفر على ضيفه منتخب هولندا اليوم الأحد في المباراة النهائية للمسابقة على ملعب (دراغاو) بمدينة بورتو البرتغالية.

وكان المنتخب البرتغالي الطرف الأفضل في المباراة، حيث كان الأكثر استحواذا على الكرة وخطورة على المرمى، فيما ظهر المنتخب الهولندي بشكل باهت للغاية، حيث بدا على لاعبيه الإجهاد والتأثر من لقائه الماراثوني أمام منتخب إنجلترا في الدور قبل النهائي للبطولة، الذي انتهى بفوز الهولنديين 3 - 1 بعد الوقت الإضافي يوم الخميس الماضي.

وتقمص غونزالو غيديش دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدف منتخب البرتغال الوحيد في الدقيقة 61، ليقود الفريق للتتويج بلقبه القاري الثاني خلال ثلاثة أعوام، بعدما سبق للبرتغاليين التتويج بالنسخة الأخيرة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) التي جرت بفرنسا.

في المقابل، واصل سوء الحظ ملازمته للمنتخب الهولندي في المباريات النهائية، بعدما عجز عن الفوز بالنهائي الرابع له في المسابقات الكبرى، ليظل مكتفيا بتتويجه بلقب وحيد طوال تاريخه الكروي، عندما فاز ببطولة كأس الأمم الأوروبية عام 1988 التي جرت بألمانيا الغربية.

وكان منتخب هولندا خسر نهائي كأس العالم أعوام 1974 و1978 و2010، قبل أن يخسر اليوم نهائي دوري الأمم أمام المنتخب البرتغالي، الذي تغلب على المنتخب الملقب بـ(الطواحين) للمرة الثامنة في تاريخ مواجهاتهما المباشرة.