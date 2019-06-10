أوباميانغ وأديبايور أبرز الغائبين عن كأس إفريقيا

يغيب عدد من اللاعبين البارزين عن كأس إفريقيا، بسبب الإصابة، فيما يغيب البعض الآخر بسبب عدم تأهل منتخباتهم للبطولة القارية.

وكان خافيير أغيري، مدرب المنتخب المصري أعلن قائمته التي شهدت غياب الثنائي أحمد فتحي ورمضان صبحي، أما جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، فقائمته خلت من أسماء فوزي غلام وهلال سوداني، إضافة لمتوسط ميدان شالكة الألماني نبيل بن طالب.

وحرمت الإصابة نجوما آخرين من المشاركة في البطولة، مثل نابي كيتا لاعب غينيا ونادي ليفربول، الذي أصيب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة الإسباني، وكذلك إريك بايي مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب كوت ديفوار، بعد إصابته في أوتار الركبة، كما ستفتقد السنغال لخدمات حارسها خادم نداي، بسبب كسر مضاعف في الركبة.

ومن جهته اعتذر الكاميروني جويل ماتيب قلب دفاع ليفربول، عن المشاركة مع منتخب بلاده حامل اللقب، للمرة الثانية توالياً، ويحاول الجهاز الفني للأسود إقناع ماتيب بالمشاركة قبل بدء المنافسة.

وستعرف البطولة أيضاً، غياب أوباماينغ مهاجم آرسنال، بعد فشل الغابون في التأهل، والمخضرم أديبايور مهاجم التوغو، التي فشلت هي الأخرى في الوصول إلى المحفل الإفريقي.