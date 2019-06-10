خاميس: سأصل إلى أعلى مستوياتي قبل كوبا أميركا

المصدر: بوغوتا - د ب أ

أكد النجم الكولومبي خاميس رودريغيز أنه يشعر بأنه في طريقه للوصول إلى أفضل مستوياته الفنية خلال الأيام المقبلة قبل انطلاق منافسات بطولة كوبا أميركا 2019 بالبرازيل الأسبوع القادم.

وشارك رودريغيز لمدة 73 دقيقة في المباراة التي فاز فيها منتخب كولومبيا وديا بثلاثية نظيفة على بيرو يوم الأحد في إطار استعداداته للبطولة القارية الكبيرة.

وقال رودريغيز : أشعر في كل يوم بأنني أتحسن، يتبقى لي بعض الأيام لكي أتقدم بشكل أفضل.

واعترف رودريغيز بصعوبة مباراة منتخب بلاده أمام بيرو، وأضاف قائلا: الجميع يعلم أن بيرو أصبحت تلعب بشكل جيد خلال السنوات الأخيرة، إنها تتسم بالقوة من الناحية التكتيكية، لقد أرهقتنا كثيرا، قدمنا مباراة رائعة.

واختتم رودريغيز قائلا: يجب أن أستمر في التجارب وخاصة الودية منها، كارلوس كيروش يشاهد الجميع، لا يزال أمامنا بضعة أيام، سأكون بخير.