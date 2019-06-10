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دي ليخت: رونالدو طلب مني الانتقال إلى يوفنتوس

المصدر: مدريد - د ب أ
رونالدو ودي ليخت خلال لقاء البرتغال وهولندا
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أثار اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت، نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، الشكوك حول مستقبله بعد خسارة منتخب بلاده للقب بطولة دوري أمم أوروبا إثر سقوطه يوم الأحد في المباراة النهاية بهدف نظيف أمام البرتغال.

وقال دي ليخت عقب المباراة في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية: الآن سأبدأ عطلتي، سأفكر في الأفضل لي وسأقرر بعد ذلك، أعتقد أنه من الأفضل للاعب شاب أن يلعب بشكل مستمر، هذا هو الشيء الوحيد الذي أعرفه.

وكشف دي ليخت أن كريستيانو رونالد، قائد المنتخب البرتغالي، طلب منه عقب مباراة يوم الأحد الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي ليلعب بجواره.

واستطرد دي ليخت قائلا: رونالدو طلب مني الذهاب إلى يوفنتوس، لقد تفاجأت قليلا من هذا الطلب ولهذا ضحكت، لم أفهمه في البداية.

كلمات دالّة

#رونالدو, #يوفنتوس, #دي ليخت

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