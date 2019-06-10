نوير يحمي شباك ألمانيا في مباراة إستونيا

قال ماركوس سورج، المدرب المساعد للمنتخب الألماني لكرة القدم، إن مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ سيحرس عرين المنتخب في مباراته أمام منتخب إستونيا المقرر إقامتها يوم الثلاثاء في تصفيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).



وبعدما حقق المنتخب الألماني انتصارين في أول مباراتين بالمجموعة الثالثة، كان بإمكان المنتخب الألماني أن يدرس الفرصة المتاحة لتدوير حراس المرمى في المباراة التي ستقام في ماينز، ولكن سورج أكد أن نوير سيقود الفريق في هذه المباراة، معتبراً مانويل بـ"عامل ثبات".



ويتولى سورج تدريب المنتخب الالماني في الفترة الحالية بدلا من يواخيم لوف المدير الفني، الذي يحصل على راحة حاليا عقب تلقيه العلاج في المستشفى.



وقال سورج إنه لن يكون هناك تغييرات كبيرة في تشكيلة الفريق التي فازت على المنتخب البيلاروسي 2 - صفر يوم السبت الماضي، ولكن ربما يكون هناك "تبديل أو اثنين".



وربما يضطر تيمو فيرنير مهاجم لايبزيغ أن ينتظر الحصول على فرصته، خاصة أنه لم يشارك في المباراة أمام المنتخب البيلاروسي ، حيث فضل سورج ولوف الدفع بالثلاثي ليروي ساني وسيرج نابري وماركو ريوس في الهجوم.