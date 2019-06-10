"الفحوصات الطبية" تؤجل انتقال ميندي إلى ريال مدريد

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني اقترب من حسم صفقة ضم اللاعب الفرنسي، فيرلاند ميندي، ليكون ثالث صفقاته المهمة في موسم الانتقالات الحالي، بعد أن نجح خلال الأيام الماضية في ضم النجمين لوكا يوفيتش وهازارد.

وكان من المتوقع، حسب تكهنات الصحف العالمية خلال الفترة الماضية، أن يكون ميندي، الظهير الأيسر لنادي ليون الفرنسي، هو أول الصفقات التي سيعلن عنها ريال مدريد هذا الصيف، ولكن ذلك لم يكن ممكناً نظراً لعدم تمكن اللاعب من الخضوع لجميع الاختبارات الطبية اللازمة قبل الإعلان الرسمي لضمه لصفوف النادي الملكي.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية يوم الاثنين أن ميندي سيكمل فحوصاته الطبية عقب انتهاء ارتباطاته مع المنتخب الفرنسي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد سيعلن رسمياً عن صفقة ضم النجم الفرنسي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن توصل لاتفاق نهائي في هذا الشأن مع اللاعب وناديه.