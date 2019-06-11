ليفاندوفيسكي يتمنى تعاقد بايرن مع مهاجم آخر

أعرب البولندي الدولي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم عن أمله في أن يتعاقد فريقه مع مهاجم آخر من أجل الموسم المقبل.

وقال ليفاندوفيسكي لمجلة "كيكر شبورت" يوم الثلاثاء: إذا كان لديك خيار المهاجم الثاني فهذا أفضل، للفريق وكذلك بالنسبة لي. ويعد ليفاندوفيسكي (30 عاماً) هو المهاجم الصريح الوحيد في صفوف النادي البافاري بعد رحيل ساندرو فاغنر إلى تيانغين تيدا الصيني في يناير الماضي.

وبإمكان نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن الاعتماد على سيرجي نابري وتوماس مولر مكان أو خلف ليفاندوفسكي كما يمتلك كوفاتش خيارا أخر يتمثل في يان فيتي آرب (19 عاماً) القادم من صفوف هامبورغ المنافس بالدرجة الثانية بدءا من الموسم المقبل، ويضم بايرن بين صفوفه أيضا الجناح الصاعد الفونسو ديفيز الذي يأمل في الصعود للفريق الأول.