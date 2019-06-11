مارتينيز: هازارد سيبني فريقاً جديداً لريال مدريد

قال روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا عشية مواجهة في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم أمام اسكتلندا، إن ريال مدريد يستطيع بناء فريق جديد حول أحدث صفقاته إيدن هازارد.

وأنهى ريال مدريد بحثه الطويل عن جناح بعدما أعلن يوم الجمعة الماضي التوصل إلى اتفاق للتعاقد مع هازارد من تشيلسي لمدة خمس سنوات في صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 100 مليون يورو (113.15 مليون دولار).

وسجل هازارد 110 أهداف في 352 مباراة مع تشيلسي بعد الانضمام من ليل في 2012 وسيتم تقديمه رسميا لوسائل إعلام في ملعب سانتياغو برنابيو يوم الخميس المقبل.

وقال مارتينيز للصحافيين: يملك شخصية رائعة. يسعى دائما للفوز. وتابع المدرب الإسباني الذي يتصدر فريقه المجموعة التاسعة ويتطلع لتحقيق الانتصار الرابع في أربع مباريات عندما يستضيف منتخب اسكتلندا في بروكسل يوم الثلاثاء :وصل الآن إلى قمة مستوياته ويمكن لأي ناد أن يبني حوله فريقا جديدا، إيدن لاعب كرة قدم استثنائي وأعتقد أن بمقدوره كتابة صفحات جديدة في مشواره. الانتقال إلى ريال حلم تحول إلى حقيقة وهي خطوة مثالية بالنسبة له، حدث الانتقال في أجواء من الاحترام الشديد. إيدن نموذج يحتذى لكل اللاعبين الذي يستطيعون العودة في أي وقت إلى أنديتهم السابقة مرفوعي الرأس.

وسينتقل هازارد (28 عاما) إلى إسبانيا بعد مساعدة ناديه تشيلسي على الفوز بالدوري الأوروبي واحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف مارتينيز الذي سيعتمد على قائد المنتخب للفوز على اسكتلندا صاحبة المركز الثالث والتي تتأخر بثلاث نقاط عن المتصدر : أتطلع لمشاهدته في صفوف ريال مدريد.