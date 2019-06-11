هازارد: لا يمكن مقارنتي بميسي.. لأنه الأفضل في التاريخ

أثنى البلجيكي إيدن هازارد، لاعب ريال مدريد، على موهبة ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، ووصف مقارنته باللاعب الأرجنتني بالأمر المستحيل نظير الإمكانات التي يتمتع بها ميسي.

وعندما سئل اللاعب الذي انتقل إلى نادي العاصمة الإسبانية في تصريحات خلال مؤتمر صحافي، يوم الاثنين، قبل مباراة بلجيكا أمام اسكتلندا في تصفيات "يورو 2020"، عما إذا كان يمكن مقارنته بميسي، قال: هذا أمر مستحيل.. صحيح أن لدينا بعض أوجه التشابه.. كلانا قصير القامة وسريع.. لكنه يسجل في جميع المباريات.. أما أنا فلا.. ولا يمكن مقارنتي بميسي.. هو لاعب لا يضاهى.

وأضاف هازارد: ميسي أفضل لاعب في التاريخ.. لا يوجد لاعب مثله.

وحول المباراة التي لعب فيها أمام ميسي في دوري أبطال أوروبا بين تشيلسي وبرشلونة في العاصمة البريطانية لندن "1-1"، ذكر: أبنائي الثلاثة حضروا تلك المباراة، وابني الأكبر معجب بميسي، وكلنا من مشجعي ليو.. وأردت رؤيته في تلك المباراة لأنه لاعب مختلف، وكانت هناك لحظة طريفة في اللقاء، عندما مررت الكرة بالخطأ إلى لاعب برشلونة، أخبروني بعد اللقاء أن ابني الأكبر صرخ قائلا: والدي يعتقد أنه يلعب مع برشلونة.