"مخترق" يورط برشلونة وأبيدال مع دي ليخت

وضع "مخترق" نادي برشلونة وسكرتيره الفني إيرك أبيدال في موقف صعب مع المدافع الهولندي الواعد ماتياس دي ليخت لاعب أياكس أمستردام بعدما نشر صورة تحمل مقولة للأسطورة الراحل يوهان كرويف عن اللاعبين المترددين، في إشارة إلى عدم اتخاذ دي ليخت قراراً بشأن انتقاله إلى برشلونة، قبل أن يعلن النادي الإسباني تعرض حساب سكرتيره الفني إلى عملية اختراق.



ونشر حساب أبيدال الذي يشغل منصب السكرتير الفني لبطل الدوري الإسباني صورة في وسيلة التواصل الاجتماعي تحمل مقولة الراحل والأسطورة الهولندية يوهان كرويف " الشخص الذي يتردد للعب في البارسا .. لا نحتاجه. وعلق أبيدال على الصورة، كاتبا: شكرا يوهان.. أنت محق.

ومباشرة أعلن نادي برشلونة أن حساب سكرتيره الفني أبيدال تعرض إلى عملية اختراق، وذلك بعد يوم من انتشار أخبار اقتراب باريس سان جيرمان من التعاقد مع دي ليخت، بعدما قدم عرضاً مغرياً لوكيل أعماله الشهير مينو رايولا.