إيطاليا تجذب اللاعبين الأجانب بقانون يشابه "بيكهام"

قررت السلطات الإيطالية التعديل على قانون الضرائب الخاص بالأندية الكروية يخفض قيمة الضريبة على راتب اللاعب إلى النصف، بدلاً من 100% التي كان يُعمل بها سابقاً.

ومنذ عامين، بدأت السلطات الإيطالية بالبحث عن عوامل جذب ضريبي لاستقدام اللاعبين الأجانب للعب في دوريات كرة القدم، وشرعت قانوناً يفرض ضريبة ثابتة مقدارها 100 ألف يورو على مكاسب اللاعبين الأجانب الذين لا يحملون الجنسية الإيطالية، بشرط أن تكون مكاسبهم تحققت من عقود مع شركات خارج البلاد، ويشمل ذلك عقود الرعاية الإعلانية والمكاسب من العقارات وحقوق استعمال الصور.

وسبق لإسبانيا أن اعتمدت نظاما ضريبيا يستهدف الأجانب في مهن معينة يسمح لهم بدفع 24% كضريبة دخل إن تجاوزت مداخيله 600 ألف يورو، وأبرز المستفيدين منه اللاعب الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام الذي كان لاعباً لريال مدريد، ولهذا تم إطلاق اسم "قانون بيكهام" مجازاً على هذا النظام في وسائل الإعلام المحلية.