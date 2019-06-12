تصفيات "يورو 2020": فرنسا تسحق أندورا وتعود إلى الصدارة

المصدر: أندورا لا فيلا - أ ف ب

عوض منتخب فرنسا، بطل العالم، يوم الثلاثاء خيبته أمام تركيا برباعية نظيفة في مرمى أندورا في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم.

وسجل كيليان مبابي (11) ووسام بن يدر (30) وفلوريان توفان (45+1) وكورت زوما (60) الأهداف، وكانت فرنسا سقطت في الجولة السابقة أمام تركيا صفر-2.

وأجرى المدرب ديدييه ديشان تعديلات كثيرة على تشكيلته فاشرك المدافعين ليو دوبوا، كليمان لانغليه وكورت زوما أساسيين لأول مرة، وكذلك مهاجم إشبيلية الإسباني وسام بن يدر بعد انسحاب كينغسلي كومان في اللحظات الاخيرة قبل انطلاق المباراة، وشعر جناح بايرن ميونيخ الألماني بـ"تقلصات عضيلة لا تسمح له بأخذ مكانها ضمن التشكيلة" ما أتاح الفرصة أمام بن يدر للمشاركة.

واستبعد ديشان مهاجم تشلسي الإنجليزي أوليفييه جيرو ولاعب وسط يوفنتوس الإيطالي بليز ماتويدي ، ولم يبق إلا على أربعة لاعبين فقط من المجموعة التي سقطت في قونيا التركية.

واستهلت فرنسا المباراة برأسيتين لزوما (3) وبن يدر (5) اثر ركنيتين قبل أن ينجح نجم باريس سان جرمان مبابي في هز شباك المضيف مستفيدا من تمريرة أنطوان غريزمان (11).

وضاعف بن يدر الغلة الفرنسية بهدف ثان بعد أن استثمر كرة من توفان (30) قبل أن ينهي الأخير الشوط الأول بهدف ثالث من صنع مبابي (45+1).

وفي الشوط الثاني، تابع المدافع زوما بيسراه كرة وصلته من ركلة ركنية فجاء منها الهدف الرابع (60).

وتصدرت فرنسا المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف أمام تركيا التي فشلت في تحقيق فوزها الرابع على التوالي وسقطت أمام مضيفتها إيسلندا 1-2، وصارت الأخيرة شريكة لهما بتسع نقاط أيضا.

وسجل راغنار سيغوردسون (21 و31) هدفي الفوز لأيسلندا، فيما سجل دوروكخان توكوز (40) هدف تركيا، وفي مباراة أخرى فازت ألبانيا على ضيفتها مولدافيا 2-صفر.