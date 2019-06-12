جماهير بلجيكا تنسي لوكاكو موسمه السيئ مع يونايتد

حاول روميلو لوكاكو تعويض موسمه غير السعيد مع مانشستر يونايتد بالظهور بقوة مع بلجيكا وتسجيل هدفين في الفوز 3-صفر على اسكتلندا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم يوم الثلاثاء ليذكر مدربي الأندية بما يستطيع فعله.



ورفعت الجماهير البلجيكية لافتة كبيرة للإشادة بالعملاق لوكاكو قبل انطلاق المباراة، وكتبت "عمره 26 عاما وأصبح أسطورة بالفعل"، ووصف المدرب روبرتو مارتينيز هذا الأمر "بالحب" الذي يجعل فريقه استثنائيا في أوروبا.



وسجل لوكاكو الهدفين في الدقيقتين 45 و57 ليحافظ لبلجيكا على سجلها الخالي من الهزيمة في أربع مباريات بالمجموعة التاسعة وقال اللاعب إن لديه رغبة قوية في تعديل الصورة بعد موسم محبط مع مانشستر فقد خلاله مكانه وسط حديث عن إمكانية رحيله.



وقال لوكاكو: خضت موسما صعبا على مستوى النادي. فقدت مركزي ولم ألعب كثيرا. لكن هذه مرحلة في حياتي وستساعدني في الخطوة المقبلة. رافضاً الحديث عن انتقاله إلى إنتر ميلان الإيطالي.



وأشاد مارتينيز مدرب بلجيكا بثبات أداء لوكاكو أمام المرمى في آخر ثلاث سنوات حيث ساعد بلاده على احتلال المركز الثالث في كأس العالم 2018 وواصل التألق بتسجيل ثلاثة أهداف في آخر مباراتين.



وقال مارتينيز: أحيانا أشعر بالحزن عندما لا أرى روميلو يستمتع في كرة القدم. عندما يستمتع بلعب كرة القدم يكون هدافا خطيرا.