غريزمان يطلب "الصبر" قبل إعلان وجهته المستقبلية

اعترف اللاعب الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، أنه لا يطيق الانتظار حتى إعلان وجهته المستقبلية في الموسم المقبل والتي أكد أنه اتخذ قرارا نهائيا بشأنها ولكنه سينتظر قليلا للإعلان عن ذلك.

وقال غريزمان عقب فوزه الثلاثاء مع المنتخب الفرنسي برباعية نظيفة على أندورا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020: أطالبكم بالصبر قليلا، أعرف المكان الذي أريد اللعب فيه، أدرك التضحيات التي أود أن أبذلها وأطالبكم بالصبر قليلا، أنا أيضا لا أطيق صبرا، وأتمنى أن يكون الإعلان في أقرب وقت ممكن.

وردا على سؤال عما إذا كان سيستمر في اللعب في الدوري الإسباني "الليغا"، أجاب النجم الفرنسي قائلا: سوف نرى هذا، أطالب بالقليل من الصبر، لا أعرف إذا ما كان الأول من يوليو سيكون هو يوم الحسم، أتمنى أن يحدث هذا في أسرع وقت ممكن، يجب الانتظار قليلا.