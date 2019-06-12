غوارديولا: فالفيردي قدم موسماً جيداً مع برشلونة

المصدر: برشلونة - د ب أ

دافع الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم عن مواطنه إيرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني قائلا إنه قدم عاما رائعا مع برشلونة في الموسم الماضي.

وقال غوارديولا، لوسائل الإعلام على هامش بطولة لأساطير الغولف، إن "برشلونة قدم موسما رائعا مع فالفيردي وتوجه بلقب الدوري الإسباني".

وأشار غوارديولا المدير الفني الأسبق لبرشلونة إلى أن الفريق نجح إلى جانب الفوز بلقب الدوري في بلوغ المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا ونهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال "كمدرب ومن وجهة نظري، كان عاما جيدا لبرشلونة وفالفيردي".

وقال غوارديولا حول انتقال هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد مؤخرا "هو لاعب رائع للغاية ومبهر. إنه من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم. الكرة الإسبانية ضمت لاعبا سيستمتع به المشجعون كثيرا".

وحول فوز سيتي بدروي أبطال أوروبا، أضاف غوارديولا "هناك فرق رائعة وفرق أخرى تستحق الفوز باللقب. دوري الأبطال بطولة مهمة ولكن الأهم هو لقب الدوري الإنجليزي الذي يثير سعادتك بشكل هائل. جميعنا يريد الفوز بدوري الأبطال لأنه أفضل شيء يمكن أن نفعله. أهم شيء هو أن نحاول مجددا. سنكرر المحاولة. إذا فشلنا ، سنحاول مجددا. أهم شيء هو أن تتواجد حتى النهاية".