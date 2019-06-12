فليبي لويس: سأحدد مستقبلي بعد كوبا أميركا

كشف اللاعب البرازيلي فليبي لويس، نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، أنه سيتخذ قراره بشأن مستقبله مع فريقه الحالي عقب انتهاء بطولة كوبا أميركا 2019 التي تنطلق في الأسبوع المقبل بالبرازيل.

وأشار لويس إلى أنه لا يستبعد استمراره مع أتلتيكو مدريد في المستقبل رغم أن تعاقده مع الفريق ينتهي في 30 يونيو الجاري، كما أكد في الوقت نفسه أنه قد ينتقل إلى ناد أوروبي أخر.

وقال النجم البرازيلي في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية: الآن ينتهي تعاقدي ولدي إمكانية الاستمرار مع أتلتيكو أو الرحيل عنه، الأبواب مفتوحة، لقد تحدثت مع النادي ولن أرد بالإيجاب على أي شخص قبل أن تنتهي كوبا أميركا، سأقرر بشأن مستقبلي عندما تنتهي البطولة.

وتحدث لويس أيضا عن غياب زميله في المنتخب البرازيلي، نيمار دا سيلفا عن بطولة كوبا أمريكا بداعي الإصابة، حيث أوضح قائلا: افتقاده أمر معقد للغاية، الكثير من الناس يعتقدون في عكس ذلك، لا يوجد لاعب أخر مثله في الكرة البرازيلية في هذه الآونة، إنه عبقري داخل الملعب.

كما أشار أيضا إلى إصابة زميله الآخر أرثر ميلو، وقال: بدون شك هو أحد أفضل اللاعبين البرازيليين في أوروبا ولا نرغب في فقدان أي شخص لا أعرف ما به، أتمنى أن يتعافى في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى له مساعدتنا.