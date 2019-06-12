يوفيتش: سأقدم كل ما لدي لإعادة ريال مدريد إلى المنصات

أعرب المهاجم الصربي لوكا يوفيتش عن شعوره بالسعادة بعد أن تم تقديمه رسميا يوم الأربعاء لوسائل الإعلام والجمهور كنجم جديد في صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، مؤكدا أنه سيقدم كل ما لديه حتى يعود ناديه الجديد للتتويج بالمزيد من الألقاب.

وقال يوفيتش خلال تقديمه لوسائل الإعلام في ملعب سانتياغو بيرنابيو، معقل ريال مدريد: أنا الفتى الأكثر سعادة في العالم بعد أن تعاقدت مع ناد كبير للغاية، أشعر بحماس كبير وأنا متأكد من أنني اتخذت القرار الأفضل، سأبذل كل شيء من أجل مساعدة ريال مدريد للفوز بالمزيد من الكؤوس والألقاب.

ويعد اللاعب الصربي (21 عاما) الذي سيخوض مع منتخب بلاده بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما التي تنطلق الأسبوع المقبل، أول اللاعبين الجدد الذين أعلن رسميا انضمامهم لريال مدريد هذا الصيف بعد أن قدم موسما كبيرا مع انتيراخت فرانكفورت الألماني سجل خلاله 27 هدفا.