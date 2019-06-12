48 مليون يورو تنقل ميندي من ليون إلى ريال مدريد

قالت مجموعة أولمبيك ليون، يوم الأربعاء، إن الظهير الأيسر فيرلان ميندي مدافع منتخب فرنسا رحل عن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للانضمام إلى ريال مدريد مقابل 48 مليون يورو.



وسيصبح ميندي رابع صفقة يبرمها العملاق الإسباني للموسم الجديد بعد المهاجم الصربي لوكا يوفيتش والمهاجم البلجيكي إيدن هازارد والمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو.