الدوري الإنجليزي ينطلق في 9 أغسطس

يستهل فريق ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم باستضافة نوريتش سيتي الصاعد حديثا لدوري الأضواء.

ويبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه الثالث على التوالي في الدوري الممتاز بمواجهة مضيفه ويستهام يونايتد.

ويلتقي ليفربول مع نوريتش يوم الجمعة الموافق التاسع من أغسطس وفي اليوم التالي يلتقي مانشستر سيتي مع ويستهام على استاد لندن.

ويخرج شيفيلد يونايتد وأستون فيلا العائدان لدوري الأضواء، لملاقاة مضيفيهما بورنموث وتوتنهام في الجولة الأولى في الوقت الذي يلتقي فيه مانشستر يونايتد مع تشيلسي.

ويشهد موسم الدوري الإنجليزي للمرة الأولى عطلة شتوية في فبراير القادم.

وتصارع مانشستر سيتي وليفربول على لقب الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي حتى الجولة الأخيرة، قبل أن يظفر سيتي باللقب بفارق نقطة واحدة عن ليفربول.

ويتطلع سيتي لأن يصبح أول فريق يتوج باللقب المحلي ثلاث مرات متتالية منذ أن فعل مانشستر يونايتد الشيء ذاته في 2009، أما ليفربول فيبحث عن لقبه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 1990.

ويلتقي ليفربول مع ضيفه مانشستر سيتي في التاسع من نوفمبر المقبل على أن تجمع بينهما مواجهة الدور الثاني على ملعب الاتحاد في مطلع أبريل المقبل.

ويلتقي ليفربول مع ضيفه توتنهام في أواخر أكتوبر ثم يلتقيان في مباراة الدور الثاني في يناير، وذلك في تكرار سيناريو مواجهتهما معا في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي أرسنال مع ضيفه تشيلسي في أواخر ديسمبر المقبل في تكرار لسيناريو نهائي الدوري الأوروبي.