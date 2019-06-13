الشرطة البرازيلية تقدم شكوى ضد متهمة نيمار

أعلنت الشرطة البرازيلية يوم الخميس أنها تقدمت بشكوى تشهير ضد ناجيلا تريندادي منديش دي سوزا التي تتهم نجم كرة القدم البرازيلية وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار باغتصابها، بعدما ألمحت إلى أن الشرطة فاسدة.

وتطرقت عارضة الأزياء إلى مسألة الفساد خلال مقابلة مع محطة "اس بي تي"، تحدثت خلالها عن السرقة المزعومة للوحة إلكترونية تحتوي على الجزء الثاني من تسجيل الفيديو الأساسي لعملية الاغتصاب التي حصلت في منتصف مايو في باريس.

وعندما قال لها المقدم إن الشرطة لم تجد في منزلها حيث حصلت عملية السرقة أي بصمات غير بصماتها وبصمات إحدى العاملات، أجابت البرازيلية: "إذن الشرطة ترتشي؟ أم لا؟ أم أنا مجنونة؟".

وإزاء هذا التصريح أقدمت الشرطة البرازيلية على تقديم شكوى ضد تريندادي بالتزامن مع نشر بيان يوم الخميس تدافع فيه عن "شفافيتها المطلقة، حيادها ونزاهتها".

وتتراكم المشاكل على عارضة الأزياء منذ أن تقدمت بشكوى ضد نيمار في 31 مايو الماضي، إذ تخلى محام ثالث هو دانيلو غارسيا دي أندرادي عن مهمة الدفاع عنها. واحتج أندرادي على تصريحات أدلت بها موكلته تفترض فيها أن المحامي متورط في السرقة المزعومة للوحة الإلكترونية.

ويتعلق الأمر بالفيديو الذي نشر الجزء الأول منه على شبكات التواصل الاجتماعي، خلال لقاء بينها وبين نيمار في اليوم التالي للاغتصاب المزعوم في باريس. وحسب المدعية، تحتوي هذه المقتطفات الموجودة في الجزء الثاني على أدلة دامغة على إدانة اللاعب.

ويتوجب على نيمار الذي سيغيب بسبب إصابة في الكاحل الأيمن عن بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها بلاده وتنطلق يوم الجمعة، الإدلاء بشهادته أمام الشرطة في ساو باولو يوم الخميس بشأن ما حصل في باريس.