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باراتيتشي يصل لندن لبدء مفاوضات ضم بوغبا

المصدر: لندن - د ب أ
فابيو باراتيتشي مدير الكرة في يوفنتوس
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سافر فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، إلى إنجلترا لإجراء مفاوضات مباشرة مع إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل ضم الفرنسي بول بوغبا، حسبما أفادت تقارير صحفية إيطالية يوم الخميس.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" في نسختها الإيطالية أن المفاوضات بين الطرفين وصلت لمرحلة متقدمة، مشيرة إلى أن جواو كانسيلو ظهير أيمن يوفنتوس، سيكون جزءا من الصفقة.

وكان كانسيلو هدفا لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية، غير أن مفاوضات بطل الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين مع يوفنتوس بشأن ضم اللاعب توقفت بعدما طالب النادي الإيطالي الحصول على 44 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن خدماته.

كلمات دالّة

#يوفنتوس, #باراتيتشي, #بوغبا

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