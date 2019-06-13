ريال مدريد يقدم هازارد تحت أنظار 50 ألف مشجع

قدم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الخميس لاعبه الجديد الدولي البلجيكي إدين هازارد على ملعبه سانتياغو برنابيو أمام قرابة 50 ألف مشجع، فيما تمنى لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق "الفوز بالكثير من الألقاب" مع فريقه الجديد.

وقال هازارد (28 عاما) "أريد فقط بدء لعب كرة القدم خلال شهر مع هذا القميص الجديد والفوز بالكثير من الألقاب".

وأمضى هازارد 7 أعوام مع تشيلسي قبل أن ينتقل الى النادي المدريدي بموجب عقد يمتد حتى عام 2024، فيما أشارت تقارير صحافية أن ريال أنفق حوالي 100 مليون يورو للتعاقد مع الدولي البلجيكي.

ورحب رئيس النادي فلورنتينو بيريز بلاعبه الجديد وتوجه إليه قائلا "برنابيو هو منذ اليوم منزلك"، مشيدا "بأحد أفضل اللاعبين في العالم" و"بلاعب كرة قدم قادر على تحويل كرة القدم إلى شيء فيه الكثير من الشغف والإثارة".

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن عدد الجماهير الذين حضروا التقديم وصل 50 ألفاً، وهو العدد نفسه الذي شاهده البرازيلي كاكا في 2009، وأقل بـ20 ألفاً من تقديم كريستيانو رونالدو عدما حضر لتقديمه 70 ألف متفرج.

وبعد أن خرج خالي الوفاض على الصعيد المحلي وتنازل عن لقب دوري الأبطال الذي أحرزه لثلاثة مواسم متتالية (2015- 2017)، يسعى ريال بقيادة مدربه الجديد-القديم الفرنسي زين الدين زيدان إلى عملية تجديد كبيرة في صفوفه، حيث تشير التقارير إلى أن ريال أنفق حتى الآن ما لا يقل عن 250 مليون يورو لإعادة بناء الفريق.

وهازارد هو خامس لاعب جديد يضمه ريال تحضيرا للموسم المقبل، بعد البرازيليين إدير ميليتاو (21 عاما) القادم من بورتو البرتغالي، ورودريغو (18) من سانتوس البرازيلي، والمهاجم الصربي لوكا يوفيتش (21) من إينتراخت فرانكفورت الألماني، والفرنسي فيرلان مندي (24) من ليون.