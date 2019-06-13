تقارير: كاسياس يقرر اعتزال كرة القدم بسبب ظروف صحية

المصدر: بورتو - د ب أ

كشف تقرير إخباري يوم الخميس أن الإسباني المخضرم إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو البرتغالي، قرر الاعتزال وإنهاء مسيرته الاحترافية، وذلك في أعقاب التعافي من الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا.

وذكرت صحيفة "أو غوغو" البرتغالية، أن كاسياس قرر إنهاء مسيرته كحارس مرمى، وأنه قبل دعوة إدارة النادي للبقاء في بورتو عبر تولي منصب إداري.

وأشارت إلى أن كاسياس (38 عاما) أبلغ بينتو دا كوستا رئيس نادي بورتو بالقرار، خلال تناولهما الغداء سويا يوم الأربعاء، وتناقشا بشأن مستقبل كاسياس.

وكان كاسياس قد تعرض لأزمة قلبية مفاجئة في مطلع مايو الماضي خلال حصة تدريبية لبورتو ونقل إلى أحد مستشفيات المدينة.

وخضع الحارس الإسباني لعدة فحوصات داخل المستشفى، كما أجريت له "قسطرة قلبية" قبل أن يسمح له بالخروج بعد خمسة أيام قضاها تحت المراقبة الدقيقة.