مانشستر يونايتد يضايق برشلونة في صفقة غريزمان

كشف تقرير إخباري يوم الخميس أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم مستعد لتقديم عرض قياسي من أجل ضم المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك رغم اقتراب برشلونة الإسباني بشكل كبير من الحصول على خدمات اللاعب.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية عبر موقعها، أن مانشستر يونايتد مستعد لتقديم أكبر عرض في تاريخه، وقيمته 95 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم غريزمان.

كما اقترب برشلونة بشكل كبير من ضم غريزمان، لكن عدم حسم الصفقة رسميا حتى الآن أبقى الباب مفتوحا وأنعش أمال مانشستر في خطف الصفقة.

كذلك أنعش غريزمان (28 عاما) آمال مانشستر يونايتد عندما صرح بأن خطوته المستقبلية المقبلة قد تكون خارج إسبانيا.

وقال غريزمان عقب فوز المنتخب الفرنسي على منتخب أندورا 4 - صفر يوم الثلاثاء ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020): لا أعرف ما إذا كنت سأستمر في الدوري الإسباني. أعرف إلى أين أريد الذهاب. كذلك أرغب في أن يحسم هذا بأسرع شكل.

يأتي هذا في الوقت الذي ألمح فيه جيل مارين الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني إلى قرب انتقال غريزمان إلى صفوف برشلونة.

وأثيرت تكهنات واسعة في الفترة الأخيرة عن قرب رحيل غريزمان نجم منتخب فرنسا، عن أتلتيكو مدريد والانتقال إلى برشلونة أو باريس سان جيرمان الفرنسي أو مانشستر يونايتد.

وقال مارين في تصريحات لمحطة "موفيستار" التليفزيونية: نعرف منذ مارس الماضي أن العملية برمتها ستنتهي بمباراة وداع.

وفي الشهر الماضي، أكد نادي اتلتيكو مدريد، أن غريزمان ابلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل عن الفريق عقب نهاية الموسم الحالي، ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة ذكر فيها :أبلغ أنطوان غريزمان النادي بانه لا يرغب في الاستمرار مع النادي في الموسم المقبل.

ونشر الحساب الرسمي أيضا تغريدة بها مقطع فيديو لغريزمان يشكر فيها النادي وجماهيره وكتب الحساب أعلاها :كانت خمس سنوات رائعة، أشكركم كثيرا على كل شيء، سأظل أتذكركم في قلبي.

يذكر أن الشرط الجزائي في عقد غريزمان يبلغ 200 مليون يورو في الفترة الحالية، بعدما مدد عقده مع النادي الصيف الماضي، ولكن، سيقل المبلغ إلى 120 مليون يورو بداية من 1 يوليو المقبل.

ويحصل أتلتيكو مدريد على 96 مليون يورو في حال دفع الشرط الجزائي لاسيما وأن ريال سوسيداد سيحصل على 20 في المئة من قيمة الصفقة مما يعني انه سيحصل على 24 مليون يورو.