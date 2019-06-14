ريال مدريد يتعاقد مع "ميسي اليابان"

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة أنه تعاقد مع النجم الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو (18 عاما) من نادي طوكيو إف.سي.

وأوضح ريال مدريد أن لاعب خط الوسط كوبو سينضم إلى فريق الصف الثاني بالنادي "ريال مدريد كاستيا" الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة في الموسم المقبل، ولم يجر الإعلان عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام إسبانية رددت أن قيمتها بلغت مليوني يورو (2.25 مليون دولار).

وذكر النادي بموقعه على الإنترنت أن كوبو واحد من أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية. يحظى بإمكانيات فنية كبيرة وموهبة هائلة كلاعب خط وسط مهاجم، كما يتمتع برؤية رائعة للملعب وسرعة ورؤية للمرمى.

وسجل كوبو ظهوره الأول ضمن صفوف المنتخب الياباني في مواجهة السلفادور في التاسع من يونيو الجاري، ويشار إلى أن "ميسي اليابان" يتواجد حاليًا في البرازيل برفقة منتخب اليابان الأول لخوض منافسات بطولة كوبا أميركا 2019، علما بأنه كان قد انضم إلى برشلونة في سن العاشرة، إلا أنه عاد إلى اليابان في 2015 بعد أن تعرض برشلونة لعقوبات من الاتحاد الدولي لتعاقده مع لاعبين تحت 18 عاما.