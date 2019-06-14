نيمار يتمنى إغلاق قضية "الاغتصاب" في أسرع وقت ممكن

أكد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أنه يثق في قدرته على الخروج من المأزق الحالي، الذي يمر به بعد اتهامه باغتصاب عارضة الأزياء البرازيلية ناجيلا مينديز دي سوزا، مشيراً إلى أن حقيقة هذه القضية ستظهر عاجلا أو آجلا.

وقال نيمار لدى خروجه من مركز شرطة مدينة ساو باولو البرازيلية الليلة الماضية، بعد أن أدلى بأقواله في التهم المنسوبة إليه في القضية المذكورة: الحقيقة ستظهر عاجلا أو آجلا، أمنيتي الوحيدة الآن هي أن تنتهي هذه القضية في أسرع وقت ممكن.

وأعرب نيمار، الذي وصل إلى قسم الشرطة متكئاً على عكازين بسبب معاناته من إصابة في الكاحل أبعدته عن المشاركة مع البرازيل في بطولة كوبا أميركا 2019، عن سعادته الكبيرة بالدعم الذي يتلاقاه من الجماهير في هذه القضية.

وأضاف نيمار قائلا: سأتحدث بإيجاز، أود أن أعرب عن امتناني لدعم وتعاطف العالم أجمع معي من خلال الرسائل، أشعر بهدوء كبير.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يخضع فيها نيمار، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للاستجواب في القضية المذكورة منذ عودته للبرازيل.

وكانت عارضة الأزياء البرازيلية، ناجيلا مينديز دي سوزا، قد اتهمت النجم البرازيلي بالتعدي عليها جنسيا في 15 مايو الماضي داخل أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس.