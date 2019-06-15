الإكوادور تنتزع المركز الثالث من إيطاليا في مونديال الشباب

المصدر: غدينيا - د ب أ

انتزع منتخب الإكوادور المركز الثالث في بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم بفوزه على المنتخب الإيطالي بهدف نظيف يوم الجمعة في مباراة تحديد المركز الثالث.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ليحتكما لشوطين إضافيين. وأهدر ماركو أوليفري لاعب المنتخب الإيطالي ركلة جزاء في الشوط الإضافي الأول وبالتحديد في الدقيقة 95، قبل أن يسجل ريتشارد مينا هدف التقدم لمنتخب الإكوادور في الدقيقة 104.

وخسر المنتخب الإيطالي مباراة الدور قبل النهائي أمام نظيره الأوكراني 1 - صفر، فيما خسر منتخب أوروغواي في ذات الدور من كوريا الجنوبية بهدف نظيف أيضا.