البرازيل ترتدي اللون الأبيض لأول مرة منذ 60 عاماً

عندما تبدأ البرازيل مشوارها على أرضها في كأس كوبا أميركا لكرة القدم أمام بوليفيا يوم الجمعة فإنها سترتدي القميص الأبيض في مباراة رسمية لأول مرة منذ أكثر من 60 عاما.

ويختار كل منتخب ارتداء ثلاثة قمصان مختلفة لكن البرازيل تعمدت عدم اختيار اللون الأبيض في أي مباراة رسمية منذ عام 1957، وفي الوقت الذي ربما يعتقد فيه البعض أن اللون غير مؤثر بشكل كبير فإن البرازيل تظن أن اللون الأبيض يعني الإخفاق.

وارتدت البرازيل اللون الأبيض عندما خسرت في المباراة الأخيرة في كأس العالم 1950 أمام أوروغواي وكذلك في نهائي بطولة أميركا الجنوبية، المكافئة لكأس كوبا أميركا، أمام باراغواي في 1953. وتسبب ذلك في مطالبة المسؤولين بتصميم قميص جديد باللون الأصفر.

ومنذ ذلك الحين، وخلال ارتداء اللون الأصفر أو حتى اللون الأزرق البديل، أحرزت البرازيل كأس العالم خمس مرات وهو ما يزيد عن أي منتخب آخر. وقال الاتحاد البرازيلي إنه قرر ارتداء اللون الأبيض مجددا تقديرا للمنتخب الوطني في 1919 والفائز ببطولة أميركا الجنوبية لأول مرة.

وربما يعتقد البعض أن ارتداء هذا اللون يمثل مخاطرة لكن في الجانب الآخر يمكن للجماهير أن تتفاءل أنها استضافت كوبا أميركا أربع مرات سابقة وأحرزت اللقب في المرات الأربع بغض النظر عن لون القميص.