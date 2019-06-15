إنييستا يخطف الأنظار مجدداً في اليابان بهدف رائع

قاد النجم الإسباني أندريس إنييستا، فريق فيسيل كوبي للفوز على مضيفه طوكيو بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الياباني لكرة القدم.

وسجل إنييستا هدف فوز فريقه فيسيل كوبي على طوكيو في الدقيقة 49 بعدما تلقى تمريرة على طرف منطقة الجزاء سددها بطريقة رائعة لتسكن شباك الفريق المضيف ليرفع فيسيل كوبي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد طوكيو المتصدر عند 33 نقطة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز شيميزو إس بالس على يوكوهاما إف مارينوس 3 - 2 وأوراوا ريد دياموندز على ساغان توسو 2 – صفر، وفيغالتا سينداي على ماتسوموتو ياماغا 1 - صفر وتعادل جوبيلو إيوانا مع جامبا أوساكا سلبيا وأويتا ترينيتا مع ناغويا غرامبوس 1-1.