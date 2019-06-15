جيامباولو ينفصل عن سامبدوريا.. ويقترب من ميلان

أعلن سامبدوريا الانفصال عن مدربه ماركو جيامباولو يوم السبت بالتراضي وسط تكهنات بانتقاله إلى ميلان منافسه في دوري الدرجة الأولى الyيطالي لكرة القدم لخلافة جينارو غاتوزو.

وقال سامبدوريا في بيان إن رئيس النادي ماسيمو فيريرو اتفق مع جيامباولو على إنهاء العقد، الذي كان ممتدا حتى صيف 2020، بالتراضي. ودرب جيامباولو (51 عاما) العديد من الأندية الايطالية المتواضعة والمتوسطة وستكون خطوة الانتقال المحتملة لميلان الأكبر في مسيرته.

وقال جيامباولو لموقع سامبدوريا على الاإترنت: أشكر الرئيس فيريرو وكل المشجعين واللاعبين والمسؤولين والموظفين بعد ثلاثة مواسم لا تنسى.

ورحل غاتوزو عن ميلان الشهر الماضي بعد الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا ليمدد غيابه عن أهم مسابقة قارية لست سنوات.