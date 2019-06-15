دورتموند يرفض الحديث عن "احتمال" عودة هوملز

رفض نادي بوروسيا دورتموند الألماني التعليق على تقارير تحدثت عن عودة قلب الدفاع ماتس هوملز من بايرن ميونخ، والذي انتقل إلى صفوف الأخير قبل 3 أعوام.

وصرح ميشائيل تسورك، المدير الرياضي لدورتموند، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالقول: لا أريد أن أعلق حاليا على الشائعات.

وكانت صحيفتا "بيلد" و"شبورت بيلد" ذكرتا مساء الجمعة أن دورتموند يعتزم استعادة هوملز (30 عاماً) للعب ضمن صفوفه الموسم المقبل، وأفادت الصحيفتان بأنه جرت "محادثات محددة" مع البايرن وبأن المدير الفني للأخير نيكو كوفاتش وافق على الانتقال المحتمل.

وأوضحت الصحيفتان أن قيمة الانتقال التي جرى الحديث عنها تراوحت بين 15 إلى 20 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت الفوز ولم تصدر تصريحات بعد عن البايرن أو هوملز بشأن هذه التقارير.

وكان هوملز ضمن ناشئي بايرن قبل أن يلعب لصالح بوروسيا دورتموند في الفترة بين عام 2008 و2016، وحصل مع دورتموند على بطولة الدوري في عام 2011 ثم جمع بين بطولتي الدوري والكأس في 2012.

ولعب هوملز 70 مباراة مع منتخب بلاده، وذلك قبل أن يقرر يواخيم لوف، المدير الفني للمانشافت، في مارس الماضي استبعاده من المنتخب مع توماس مولر وجيروم بواتينغ.