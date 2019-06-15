عودة سواريز وكافاني تحفز أوروغواي لمواصلة التألق التهديفي

يتطلع منتخب أوروغواي إلى مواصلة التألق التهديفي عندما يلتقي منتخب الإكوادور يوم الأحد في بداية مشوار الفريقين ببطولة كأس أمم أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا 2019) التي انطلقت في البرازيل مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت غرينيتش).

ويلتقي الفريقان على ملعب "جوفيرنادور ماغاليس" بمدينة بيلو هوريزونتي، في أولى مباريات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا المنتخب التشيلي، والمنتخب الياباني، وصيف بطل آسيا، والمشارك في البطولة بدعوة من اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول).

ويتطلع منتخب أوروغواي، الأكثر فوزا بلقب كوبا أميركا برصيد 15 لقبا، إلى استعادة اللقب الغائب عنه منذ عام 2011 عبر النسخة الحالية التي تختتم في السابع من تموز-يوليو المقبل، بينما لم يسبق للإكوادور التتويج بالبطولة.

ويعد منتخب أوروغواي مرشحا قويا للقب النسخة الحالية إلى جانب المنتخب البرازيلي صاحب الضيافة، الذي افتتح البطولة بالفوز على بوليفيا 3 - صفر، والمنتخب الأرجنتيني الذي يضم النجم ليونيل ميسي.

ومنذ خروج أوروغواي من دور الثمانية في كأس العالم 2018 بروسيا على يد المنتخب الفرنسي، شهدت نتائج الفريق تذبذبا في الأداء والنتائج لكن الحال تغير بشكل إيجابي خلال الفترة الأخيرة.

فقد حقق منتخب أوروغواي الفوز في آخر ثلاث مباريات له، والتي خاضها خلال 2019، مسجلا عشرة أهداف ولم تهتز شباكه بأي هدف، حيث تغلب على أوزبكستان 3 - صفر وتايلاند 4 - صفر وبنما 3 - صفر.

وربما يتسلح منتخب أوروغواي بشكل كبير بطموح نجميه لويس سواريز وإدينسون كافاني، اللذين لم يشاركا ضمن التشكيل الأساسي في أي مباراة للمنتخب هذا العام.

وعاد سواريز مؤخرا بعد تعافيه من الإصابة في الركبة، التي تعرض لها قبيل نهاية منافسات الموسم المنقضي، ويتطلع إلى تحقيق بداية قوية في النسخة الحالية من كوبا أميركا.

كذلك ربما يستمد سواريز وكافاني وكذلك دييغو جودين، الدافع لتقديم عروض جيدة والصراع على اللقب، من حقيقة أن مسيرتهم في اللعب الدولي ربما لا تستمر كثيرا بعد البطولة الحالية.

أما منتخب الإكوادور، فيعد خارج قائمة ترشيحات المنافسة على اللقب، لكنه بالتأكيد يتطلع إلى تحقيق المفاجأة، وربما يستفيد بشكل كبير من غياب الضغوط التي تواجهها المنتخبات المرشحة.

كذلك ربما يستمد الحماس والطموح مما حققه منتخب الشباب الإكوادوري، الذي أحرز المركز الثالث في بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم (تحت 20 عاما) ببولندا، إثر فوزه على المنتخب الإيطالي 1 - صفر الجمعة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وعانى منتخب الإكوادور من تراجع مستوياته في الفترة الماضية وقد أخفق في تحقيق أي انتصار خلال آخر أربع مباريات وكان آخر انتصار له في نوفمبر 2018، عندما تغلب على منتخب بنما.

وكان آخر لقاء جمع منتخبي أوروغواي والإكوادور في نوفمبر 2016 ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2018، وقد انتهت المباراة بفوز أوروغواي 2 - 1.