ماني يغيب عن مباراة السنغال الافتتاحية في كأس إفريقيا

أكد مدرب منتخب السنغال لكرة القدم، أليو سيسيه، أن المهاجم ساديو ماني سيغيب عن مباراة بلاده الافتتاحية ضد تنزانيا في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بسبب الإيقاف.

وتفتتح السنغال الباحثة عن لقبها الأول في المسابقة القارية، والتي حلت وصيفة في 2002، مشوارها ضد تنزانيا في 23 يونيو الجاري في القاهرة، لكن نجم ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا سيغيب لحصوله على إنذارين في التصفيات.

وقال سيسيه قبل سفر فريقه من أليكانتي في إسبانيا إلى القاهرة "غيابه لن يزعجنا بأي شكل من الأشكال، بالطبع حضور ساديو مفيد لكن من دونه نبقى أقوياء".

وحصل ماني على إنذار في فوز السنغال على غينيا الاستوائية 1 - صفر في 17 نوفمبر 2018، ثم خلال الفوز على مدغشقر 2 - صفر في 23 مارس 2019. وهذه المرة الثالثة يشارك فيها ماني، 27 عاما، في المسابقة القارية والثانية يغيب عن مباراتها الافتتاحية بعد 2015 ضد غانا.

وانضم ماني يوم الخميس الى معسكر فريقه في إسبانيا بعد حصوله على أيام راحة اضافية إثر تتويجه القاري مع ليفربول. ويتوقع أن يشارك في المباراتين التاليتين في دور المجموعات ضد الجزائر وكينيا.