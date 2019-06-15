أوكرانيا تهزم كوريا الجنوبية بثلاثية وتتوج بكأس العالم للشباب

توج المنتخب الأوكراني بلقب كأس العالم لكرة القدم للشباب تحت عشرين عاما للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي 3 - 1 يوم السبت في المباراة النهائية للبطولة التي جرت في بولندا.

ونجح منتخب أوكرانيا في تحويل تأخره بهدف امام كوريا إلى الفوز بهدفين ليحصد اللقب عن جدارة.

وتقدم منتخب كوريا بهدف في الدقيقة الخامسة عن طريق لي كانج إن من ضربة جزاء أثارت بعض الجدل ولكن فلاديسلاف سوبرياها تقمص دور البطولة ورد بهدفين لأوكرانيا في الدقيقتين 34 و52. وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة أكد هياري تزيتايشفيلي فوز أوكرانيا بتسجيله الهدف الثالث للفريق.

وكانت أفضل نتيجة سابقة لأوكرانيا في مونديال الشباب، هي الوصول لدور الستة عشر بينما كان أفضل إنجاز لكوريا احتلال المركز الرابع عام 1983.

وحل منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني بالمجموعة السادسة برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات، حيث خسر أمام البرتغال صفر - 1 ثم فاز على جنوب أفريقيا 1 - صفر وعلى الأرجنتين 2 - 1، ثم فاز في دور الـ16 على اليابان 1 - صفر وفاز في دور الثمانية على السنغال بركلات الترجيح 3 - 2 بعدما انتهت المباراة بتعادل الفريقين 3 - 3، وفاز في قبل النهائي على الإكوادور 1 - صفر.

في المقابل تصدر منتخب أوكرانيا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، حيث فاز على أميركا 2 - 1 وعلى قطر 1 - صفر وتعادل مع نيجيريا 1 - 1، وفاز في دور الـ16 على بنما 4 - 1 وفاز في دور الثمانية على كولومبيا 1 - صفر وفاز في المربع الذهبي على إيطاليا 1 - صفر.