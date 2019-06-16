الإيطالي ساري يتولى تدريب يوفنتوس 3 مواسم

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تولى ماوريسيو ساري تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة ثلاث سنوات بعد رحيله عن تشيلسي الإنجليزي.



وقضى ساري (60 عاماً) موسما واحدا فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث انضم لتشيلسي قادما من فريق نابولي ورحل عن تدريب تشيلسي رغم قيادته للفريق لاحتلال المركز الثالث بالدوري الإنجليزي والفوز بالدوري الأوروبي.



وانفصل يوفنتوس عن ماسيمليانو أليغري بنهاية الموسم بعد خمسة مواسم قاد فيها أليغري الفريق، وبعدما توج يوفنتوس بآخر ثمانية ألقاب للدوري الإيطالي، ولكنه ودع دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية في الموسم المنقضي.



وستكون مهمة ساري هي تطوير أداء كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، وتحقيق البطولة بعد سنوات من عدم الفوز بها رغم بلوغ النهائي أكثر من مرة.