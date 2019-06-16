بايرن يتطلع لإنقاذ ريال مدريد من الويلزي بيل

كشفت تقارير صحافية يوم الأحد أن نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني يتطلع لاستعارة الجناح الويلزي، غاريث بيل، من صفوف ريال مدريد الإسباني.



ووفقاً لصحيفة "ذي صن" البريطانية فإن بايرن يسعى لإقناع إدارة النادي الملكي بالتخلي عن خدمات بيل لمدة عام واحد، على أن يتحمل النادي البافاري الراتب الشهري للاعب الويلزي، البالغ 350 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي للاعب توتنهام السابق.



وبعد رحيل الجناح الفرنسي، فرانك ريبيري، والجناح الهولندي، أريين روبن، عن بايرن ميونخ، بات النادي البافاري يتطلع لدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويبدو أنه وجد ضالته في بيل.