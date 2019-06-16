لاعب الريال الجديد يتعرض إلى إصابة في تدريب البرازيل

تعرض قلب الدفاع إدير ميليتاو للإصابة خلال مشاركته في تدريبات المنتخب البرازيلي صباح الأحد على هامش بطولة كأس كوبا أميركا.



ولم يستطع ميليتاو استكمال الحصة التدريبية لبلاده، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ. وخضع لاعب ريال مدريد الإسباني للكشف الطبي من قبل الجهاز الطبي لمنتخب السامبا، وسيجري المزيد من الفحوص الطبية يوم الأحد.



ولم يشارك ميليتاو في المباراة الافتتاحية لكوبا أميركا والتي جمعت المنتخب البرازيلي بضيفه البوليفي.