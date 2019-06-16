مباراة كولومبيا تكشف صعوبة مهمة ميسي مع الأرجنتين

لا يتطلع ليونيل ميسي للفوز ببطولة أكثر من التتويج مع منتخب بلاده الأرجنتين بلقب كبير، لكن الفريق قدم أداء باهتا خلال الخسارة 2-صفر أمام كولومبيا في كأس كوبا أميركا لكرة القدم يوم السبت ما يبرز صعوبة مهمة قائد برشلونة.

وقال ميسي، الذي سيبلغ عامه 32 في وقت لاحق من الشهر الحالي وفرصه في رفع كأس مع منتخب بلاده تنفد تدريجيا، إن منتخب بلاده ليس بين المرشحين للفوز بلقب كأس كوبا أميركا بعد خسارة النهائي عامي 2015 و2016 أمام تشيلي بركلات الترجيح.

وجاء تقييمه متشائما لكنه واقعيا إذ تملك الأرجنتين مدربا قليل الخبرة ومؤقت هو ليونيل سكالوني الذي قاد فريقا في أول مباراة رسمية له يضم العديد من اللاعبين من أصحاب الخبرة المحدودة ومعظمهم لا يلعب في أندية الصفوة.

وتحققت توقعات ميسي حيث هيمنت كولومبيا على الشوط الأول ولم تمنح قائد برشلونة أي مساحة ليفشل في تمرير الكرة ولو مرة واحدة إلى زميله المهاجم سيرجيو أغويرو قبل الاستراحة.

وعادت الأرجنتين للمباراة في الشوط الثاني وأهدر ميسي فرصة واضحة من مدى قريب لكن في المقابل هز الكولومبي روجر مارتينيز شباك الأرجنتين قبل أن يضمن زميله البديل دوفان زاباتا.

وتحول تركيز الأرجنتين حاليا إلى مواجهة الأربعاء المقبل أمام باراغواي قبل آخر مبارياتها في المجموعة الثانية أمام قطر يوم الأحد المقبل وتحتاج الأرجنتين لاحتلال أحد المركزين الأول والثاني لتحجز مقعدها في دور الثمانية لكنها يمكن أن تتأهل أيضا باحتلال المركز الثالث.