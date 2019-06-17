الخليفي يهاجم نيمار: لم "يجبر".. وجاء إلى باريس برغبته

اشتعلت المشاكل في باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي بعد الموسم المخيب، الذي أنهاه بخروج أوروبي مذل وخسارة كأس فرنسا، وقال ناصر الخليفي رئيس النادي أن نيمار لم يجبره أحد على الانتقال إلى صفوف النادي الباريسي.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان بعد كسر عقده مع برشلونة البالغ 222 مليون يورو، وهو ما جعله أغلى لاعب في العالم، لكن البرازيلي فشل بتحقيق التطلعات المنتظرة منه حتى الآن.

وقال الخليفي في مقابلة مع مجلة "فرانس برس": نيمار لم يجبره أحد على التوقيع هنا، بل جاء برغبته. وزاد: أريد لاعبين جاهزين لبذل كل شيء للدفاع عن شرف القميص والانضمام لمشروع النادي، هؤلاء الذين لا يرغبون في هذا أو لا يفهمونه سنتحدث معهم، بالطبع هناك تعاقدات يجب أن تحترم.

واستطرد قائلا: ولكن الأولوية الآن نمنحها لمشروعنا، لم يجبر أحد نيمار على التوقيع هنا، لم يدفعه أحد لذلك هو جاء مدركا أن عليه أن ينضم إلى مشروع ما.

وشن الخليفي انتقادا لاذعا على فريقه، وأردف قائلا: كنا نحتاج إلى عصا كهربائية، كانت تنقصنا الشخصية والسيطرة، لا أريد المزيد من النجوم، ستكون لدينا صفقات رائعة بعقليات يحتذى بها.