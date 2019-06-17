تعادل باراغواي وقطر في كوبا أميركا

تعادل منتخبا باراغواي وقطر بهدفين لمثلهما في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كوبا أميركا 2019 التي تستضيفها البرازيلي حالياً.



وتقدم منتخب باراغواي بهدف مبكر حمل توقيع أوسكار كاردوزو في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله (البديل) ديرليس جونزاليز الهدف الثاني في الدقيقة 55.



وقلص المعز علي الفارق بتسجيله الهدف الأول لمصلحة قطر في الدقيقة 68 من قذيفة رائعة، قبل أن يحرز رودريغو روخاس لاعب باراغواي هدف التعادل لمنتخب قطر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 77.



وبذلك، تصدر منتخب كولومبيا ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، عقب فوزه بهدفين على منتخب الأرجنتين السبت بالجولة ذاتها، فيما تقاسم منتخبا قطر وباراغواي المركز الثاني برصيد نقطة وحيدة، وقبع المنتخب الأرجنتيني في ذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط.



ويلتقي منتخب قطر يوم الأربعاء القادم مع نظيره الكولومبي في الجولة الثانية، التي تشهد لقاء آخر بين منتخبي الأرجنتين وباراغواي.