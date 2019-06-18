بين ميسي ومطاردة "الحلم".. مواجهة باراغواي

يتطلع المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم بقيادة نجمه الشهير ليونيل ميسي إلى الخروج من عنق الزجاجة واستعادة الاتزان سريعاً عندما يلتقي منتخب باراغواي الأربعاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) المقامة حاليا بالبرازيل.



وكان كل من المنتخبين تلقى صدمة كبيرة في الجولة الأولى، حيث خسر المنتخب الأرجنتيني صفر - 2 أمام نظيره الكولومبي وخرج منتخب باراغواي بنقطة التعادل من المواجهة مع نظيره القطري.



ولهذا ، تمثل المباراة بين الفريقين طوق النجاة لكليهما لأن الفوز فيها يعيد صاحبه إلى دائرة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل للدور الثاني (دور الثمانية) فيما ستكون الهزيمة مؤشراً على صعوبة الموقف بشكل أكبر لصاحبها وإن ظلت فرصه قائمة على الأقل من الناحية الحسابية نظرا لتأهل أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث في المجموعات الثلاثة إلى الدور الثاني.



ويخوض المنتخب الأرجنتيني المباراة رافعا شعار حياة أو موت حيث يدرك الفريق أن أي نتيجة أخرى سوى الفوز في هذه المباراة ستضع الفريق في ورطة حقيقية وتجعله في مهب الريح.



ولن يقتصر الأمر، في حالة الخسارة، على ابتعاد الفريق عن المنافسة على بطاقات التأهل للدور الثاني وإنما قد يؤدي الغضب الجماهيري المتوقع إلى اعتزال عدد من نجوم الفريق، وفي مقدمتهم ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني.



وأفلتت من ميسي كل الفرص السابقة للفوز بأي لقب مع منتخب بلاده في بطولات كأس العالم وكوبا أميركا رغم فوزه مع برشلونة بالعديد من الألقاب في بطولات مختلفة.



كما يضم الفريق الحالي للتانغو الأرجنتيني كوكبة من النجوم البارزين مثل سيرخيو أغويرو وآنخل دي ماريا لكن هذا الجيل ما زال بدون أي لقب في البطولات الكبيرة.



ولم يقدم المنتخب الأرجنتيني في مباراته الأولى أمام كولومبيا ما يحفظ به ماء الوجه وتلقت شباكه هدفين فيما فشل ميسي ورفاقه في افتتاح سجلهم التهديفي في هذه البطولة وهو ما يضاعف من قلق الفريق، لاسيما أن آخر مباراتين للفريق مع باراغواي انتهتا بدون أي أهداف للتانغو.



وكان المنتخب الأرجنتيني تعادل مع مضيفه الباراغوياني سلبيا في مباراة الذهاب بينهما بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 ثم فاز منتخب باراغواي على التانغو 1 - صفر في عقر داره.



ويتطلع المنتخب الأرجنتيني إلى ذكريات آخر مواجهة بين الفريقين في بطولات كوبا أميركا، وذلك عندما فاز المنتخب الأرجنتيني 6 - 1 على باراغواي في المربع الذهبي لنسخة 2015 في تشيلي علما أن الفريقين تعادلا 2 - 2 في الدور الأول بنفس النسخة.



وكان المنتخب الأرجنتيني خسر النهائي في النسختين السابقتين من كوبا أميركا أمام منتخب تشيلي وبركلات الترجيح في المرتين.



ويدرك الفريق الأرجنتيني بقيادة ميسي والمدرب ليونيل سكالوني أن مجرد الوصول للأدوار الإقصائية في النسخة الحالية لن يكون مرضيا للجماهير وأن الخروج من دور المجموعات سيكون وصمة كبيرة تلاحق الجيل الحالي من اللاعبين، لاسيما بعد الخروج من الدور الثاني في مونديال 2018 بروسيا.

ويطمح منتخب باراغواي إلى استغلال كبوة المنتخب الأرجنتيني في الفترة الحالية لانتزاع الفوز عليه لكنه يدرك أن مجرد الخروج من المباراة بنقطة التعادل سيكون مكسبا كبيرا يحافظ على فرصه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل للدور الثاني.