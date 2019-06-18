ريدناب: لامبارد لا يستطيع رفض عرض تشيلسي

قال هاري ريدناب، المدرب السابق لتوتنهام هوتسبير، إن فرانك لامبارد مدرب ديربي كاونتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم سيجد صعوبة في رفض تولي مسؤولية تشيلسي إذا ما عرض عليه ذلك.

وقاد لامبارد، الذي أمضى 13 عاما حافلة بالألقاب مع تشيلسي كلاعب، كاونتي لنهائي الجولة الفاصلة المؤهلة للصعود للدوري الممتاز وذلك في أول موسم له كمدرب قبل أن يخسر الفريق أمام استون فيلا.

وبزغ نجم لامبارد (40 عاما) كمرشح لخلافة ماوريتسيو ساري في تدريب الفريق المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز عقب تعاقد المدرب الإيطالي مع يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي يوم الأحد الماضي.

وأضاف ريدناب، الذي درب العديد من الأندية الانجليزية بما في ذلك وست هام يونايتد وساوثامبتون، لراديو 5 لايف التابع لهيئة الإذاعة البريطانية :من وجهة نظري الشخصية، سيكون هو مدرب تشيلسي. يبدو لي أن هذا سيحدث.

وتابع ريدناب الذي يرتبط بصلة قرابة مع لامبارد :إذا ما اتصل به تشيلسي، سيكون من الصعب عليه أن يرفض. إنه اسطورة حقيقية في تشيلسي وهو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي، ربما لن تسنح الفرصة ثانية. لا تعرف ماذا يحدث في عالم كرة القدم. سنحت له الفرصة الآن للعودة ثانية إلى تشيلسي.