وكيله: غاريث بيل ينتظر عرضاً مميزاً لمغادرة ريال مدريد

نفى وكيل أعمال غاريث بيل تكهنات عن احتمال انتقال المهاجم الويلزي من ريال مدريد على سبيل الإعارة، وقال إن بيل ينتظر عرضا مميزا حتى يغادر صفوف الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وشارك بيل أساسيا في خمس مباريات فقط من آخر 11 مباراة خاضها ريال مدريد. ويبدو أن فرصه في الاحتفاظ بمكان ضمن تشكيلة الفريق في الموسم المقبل قد تأثرت بعد ضم المهاجم البلجيكي إيدن هازارد من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو (112 مليون دولار) والبرازيلي رودريغو من سانتوس مقابل 45 مليون يورو.

ويمثل الأجر المرتفع الذي يتقاضاه بيل، والذي قدرته وسائل إعلام بريطانية بنحو 600 ألف جنيه استرليني (753 ألف دولار) أسبوعيا، عقبة تقلص عدد الأندية القادرة على ضمه لصفوفها بشكل دائم لكن جوناثان بارنيت وكيل أعمال بيل استبعد احتمالات انتقاله معارا، وقال إن بيل سعيد بالبقاء في ريال مدريد.

وقال بارنيت لقناة "سكاي سبورتس" يوم الثلاثاء: لا أعتقد أن بيل يرغب في الانتقال على سبيل الإعارة. يملك منزلا في إسبانيا ويقضي حياة طيبة فيها. أعتقد أنه ينتظر عرضا مميزا ليغادر صفوف الفريق. أما فكرة الإعارة فهي ليست مطروحة.

وتوج بيل البالغ من العمر 29 عاما بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا منذ انضمامه إلى ريال مدريد قادما من توتنهام هوتسبير في 2013 في صفقة قياسية في حينها بلغت 100 مليون يورو، لكنه تعرض لانتقادات شديدة من جانب جمهور ريال مدريد وفي وسائل إعلام إسبانية الموسم الماضي بعد أن اخفق في سد الفراغ الذي تركه انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس. وفشل ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري وأنهى الموسم في المركز الثالث متأخرا بفارق 19 نقطة عن برشلونة البطل.

ويعتبر مانشستر يونايتد أحد الأندية القليلة التي تملك القدرة المالية لضم بيل لكن بارنيت استبعد ذلك، وأوضح :أجواء مانشستر يونايتد تناسب بيل ويمكن أن يقدم عروضا جيدة جدا لانه لا يزال أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم. لكن هذا الاحتمال مستبعد إلى حد كبير.