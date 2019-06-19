بيرو تهزم بوليفيا بثلاثية وتعزز حظوظها بالتأهل

أحرزت بوليفيا هدفها الأول في خمس مباريات لكن ذلك لم يكن كافيا للحصول على أول نقطة في كأس كوبا أميركا لكرة القدم إذ قلبت بيرو تأخرها إلى فوز 3-1 في المجموعة الأولى في ريو دي جانيرو يوم الثلاثاء.

وانتزعت بوليفيا التقدم على عكس سير اللعب عندما نفذ مارسيلو مورينو ركلة جزاء تدخل حكم الفيديو المساعد لاحتسابها في الدقيقة 28 لكن باولو غيريرو أدرك التعادل لبيرو في نهاية الشوط الأول عندما راوغ الحارس ووضع الكرة في المرمى الخالي.

وأرسل غيريرو تمريرة عرضية إلى جيفرسون فارفان الذي حولها بضربة رأس داخل الشباك بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني. وأكمل إديسون فلوريس أهداف بيرو من هجمة مرتدة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفعت بيرو رصيدها إلى أربع نقاط من مباراتين بينما تتذيل بوليفيا المجموعة بدون رصيد من النقاط. وتملك البرازيل، التي تواجه فنزويلا في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، ثلاث نقاط مقابل نقطة واحدة لفنزويلا.