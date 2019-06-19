رئيس الاتحاد الإسباني: إنريكي قدم استقالته لأسباب عائلية

قرر المدرب لويس إنريكي التخلي عن مهامه كمدرب لمنتخب إسبانيا لكرة القدم لأسباب عائلية وسيحل بدلا منه مساعده روبرت مورينو، بحسب ما أعلن يوم الأربعاء رئيس الاتحاد لويس روبياليس.

وقال روبياليس في مؤتمر صحافي دعي إليه على عجل في مقر الاتحاد في لاس روساس بضواحي مدريد: أبلغنا لويس إنريكي أنه لن يستمر كمدرب، وقرر الاتحاد الإسباني منح ثقته لروبرت كمدرب.

وتولى إنريكي (49 عاما) الإدارة الفنية للمنتخب عقب الخروج من الدور ثمن النهائي للمونديال الروسي الصيف الماضي، لكنه غاب عن وظيفته منذ مارس الماضي "لأسباب عائلية قاهرة" بحسب الاتحاد الإسباني.