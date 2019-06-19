سيميوني يعيش "فترة معقدة" في مسيرته مع أتلتيكو

أكد الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، أن المشروع الذي يعتزم ناديه القيام به خلال الفترة المقبلة هو "الأكثر تعقيدا" منذ توليه منصب المدير الفني للفريق المدريدي.



وقال سيميوني في تصريحات لشبكة "فوكس سبورتس" التلفزيونية: هناك العديد من الراحلين، واللحظة الحالية هي لحظة تحول صعبة داخل الفريق، ولكنْ لدينا تحد، سيرحل لاعبون يتمتعون بقدرات كبيرة، وهدفنا هو الاستمرار في المنافسة، التجديد بدأ في العام الماضي ولكن في الحقيقة هذا المشروع هو أحد أكثر المشاريع تعقيدا منذ أن جئت إلى هنا.



وأضاف: لقد ذهب غودين ونحن نعمل على تأهيل ساؤول وكوكي، نعتقد بأنهما قائدا المستقبل لأتلتيكو مدريد. هدفنا هو تحقيق الفوز، كلما كان هناك عدد أكبر من الأذكياء في الملعب فإن ذلك أفضل ويمنح قدرة أكبر على حل المواقف المعقدة.



وردا على سؤال عن إمكانية انضمام اللاعب البرتغالي جواو فيليكس لصفوف أتلتيكو مدريد هذا الصيف ليكون بديلا للمهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، أجاب المدرب الأرجنتيني قائلا: نحن نعمل على ذلك، هذا يعد أحد الخيارات، تاريخيا يقوم أتلتيكو مدريد بشراء لاعبين من أجل تطويرهم مثل أوبلاك وخيمينيز وغريزمان، نرغب في الحصول على لاعب يتمتع بالموهبة وقادر على استيعاب فكرتنا.



وعلى جانب أخر، أوضح سيميوني أنه لا يعتبر نفسه أحد أفضل المدربين في العالم، واختتم قائلا: اختيار المدرب الأفضل في العالم أمر صعب، المدربون الذين يحظون بفرص تجعلهم قريبين من هذه المفاضلة هم من يظهرون لنا، ونحن منهم، ولكن هناك مدربين ليس لديهم هذه الإمكانية وإنهم جيدون أيضا، أفضل مدربين هم من لديهم أسلوب محدد.