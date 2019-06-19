فان بومل يرغب بإعادة روبن إلى ناديه القديم

أعلن مارك فان بومل، المدير الفني لفريق آيندهوفن الهولندي لكرة القدم، يوم الأربعاء، أنه يأمل في موافقة آريين روبن على العودة إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وقال فان بومل في تصريحات لموقع "فوتبول زون" الهولندي، إنه أجرى أكثر من محادثة هاتفية مع روبن الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونخ الألماني في 30 يونيو الجاري، بعد عشرة أعوام قضاها مع الفريق البافاري.

وقال فان بومل: عليه اتخاذ القرار، هذا هو الأمر ببساطة، إنه يعرف أننا نرغب في انضمامه إلى فريقنا، والآن علينا منحه فرصة من الوقت لاتخاذ القرار، وأضاف: لن أشكل ضغطا عليه. إنه قرار مهم بالنسبة له، يمكنه التوقف عن اللعب، ويمكنه الاستمرار، ويمكنه الانتقال إلى نادٍ آخر، ويمكنه الانضمام إلينا. لا بد أن لديه عدة عروض.

وسبق لروبن (35 عاماً) اللعب لفريق آيندهوفن بين عامي 2002 و2004، وتوج معه بلقب الدوري الهولندي في عام 2003.

كذلك لعب روبن إلى جانب فان بومل ضمن صفوف بايرن ميونخ بين عامي 2009 و2011، كما لعبا معا ضمن صفوف المنتخب الهولندي.